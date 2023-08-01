Наша платформа использует искусственный интеллект для автоматизации каждого этапа рабочего процесса. От выбора шаблонов, ввода требований, генерации и до пересмотра контента — все это легко увязывается воедино. Один щелчок мыши и результат перед тобой. Разнообразные шаблоны, подобранные специально для решения поставленных задач от создания контента, фото и видео, до их размещения в социальных сетях и на маркетплейсах, возможность создания аналитических материалов, стратегий, бизнес-планов и многое другое — делают наш инструмент лучшим помощником для маркетологов, блогеров и бизнеса в целом