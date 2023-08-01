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Твой AI штурман по
Маркетингу

Нейросеть для создания текстов и изображений, генерация идей, заголовков, постов, контента для социальных сетей, сайтов, блогов быстро и легко.

Попробуй сейчас!
аи генератор

Что такое AI Wiz? Твой личный помощник, который всегда с тобой!

AI Wiz -- это платформа на основе искусственного интеллекта для написания статей, электронных писем, рерайта, работы с контентом и документами. Доверь свои задачи AI Wiz и наслаждайся результатами!

Понятный интерфейс

В одной платформе умещаются все необходимые фичи: шаблоны, чат, редактирование документов

Качество генерации контента

AI Wiz генерирует тексты без плагиата, которые звучат естественно и понятно

Удобное редактирование текста

AI Wiz ассистент поможет вам исправить ошибки, улучшить структуру и грамматику ваших текстов, переписать или сократить материал

Экономия времени и ресурсов

Благодаря AI Wiz вы сможете создавать контент быстрее и эффективнее, освободив время для других задач

Безопасность данных

AI Wiz применяет мощные меры для обеспечения безопасности твоего контента

Автоматизация процессов

Запускай рекламные кампании, электронную рассылку, блоги одним щелчком мыши с помощью плагинов AI Wiz Autopilot
Обучающие видео
Посмотри короткие видео-инструкции по работе со всеми возможностями AI Wiz!
Как пользоваться Wiz Арт
Как создать видео, если не знаешь с чего начать
Как создать яркое вирусное видео для Tik Tok
Твой верный приятель — AI Wiz Чат

AI Wiz Чат основан на Chat GPT-4. Он обладает широкими знаниями и способностью анализировать информацию. Чат поможет найти ответы на любые вопросы, с которыми можно столкнуться в работе.

ai wiz чат
Попробовать AI Wiz Чат

Идеальный ассистент по маркетингу и продажам

Теперь у тебя есть возможность сделать контент 100% уникальным, при этом сохранив выбранную стратегию, утвержденные форматы, фирменный стиль текста, которым говорит бренд

  • Аналитика и исследования

    AI Wiz поможет анализировать данные, понимать предпочтения целевой аудитории и настраивать контент для неё

  • Реклама и SEO

    Wiz Чат создаст продающий контент и разработает эффективные рекламные кампании. Ты можешь привлекать новых клиентов, удерживать старых и увеличивать продажи

  • Идеи и творческие решения

    Генерируй миллионы идей для создания контента, разработки стратегий маркетинга и решения любых задач с помощью AI Wiz

  • Создание лендингов и веб страниц

    AI Wiz предлагает инструменты, которые помогут создавать запоминающиеся лендинги и веб-страницы
AI Wiz инструменты
Для совершенного маркетинга, продаж и бизнеса

Шаблоны

Более 350 шаблонов, чтобы создать личный бренд или начать свой бизнес

Рецепты

Множество рецептов от сообщества Wiz помогут подготовить речь для выступления или разработать бизнес-план

Документы

Супер Power режим позволит одновременно редактировать документ, подглядывать в шаблон и общаться с чатом

AI Wiz Арт

Без лишних слов создавай запоминающиеся изображения и покоряй соц сети!

Объёмная генерация

Всегда мечтал написать книгу? Больше можно не откладывать! Один клик на кнопку и книга у тебя в кармане

Автопилот

Автоматизируй процессы с Wiz Autopilot. Подключай плагины, синхронизируй аккаунты и контролируй все свои соц сети в одном месте

AI Wiz — надёжный коллега по бизнесу

AI Wiz — незаменимый помощник контент менеджера

Скорость
AI Wiz может обрабатывать огромные объемы информации за считанные секунды. Он способен анализировать данные, делать выводы и генерировать контент намного быстрее, чем человек
Точность
AI Wiz использует сложные алгоритмы на основе искусственного интеллекта и модели машинного обучения, чтобы создавать тексты, которые звучат естественно и привлекательно для аудитории
Творчество
AI Wiz умеет предлагать новые идеи, генерировать уникальные тексты и помогать в разработке креативных концепций для контента
Интуиция
AI Wiz может анализировать данные и предсказывать тенденции, что помогает создавать контент, который соответствует интересам и потребностям аудитории
Результативность
Контент, созданный с помощью AI Wiz, привлечет больше внимания аудитории, увеличит вовлеченность и улучшит конверсию
Уникальность
AI Wiz может автоматически проверять тексты на наличие плагиата и ошибок, обеспечивая высокое качество и уникальность контента
Интеграция с любимыми платформами
AI Wiz синхронизируется со 100+ плагинами, такими как ВКонтакте, Telegram, а также с маркетплейсами и социальными сетями. Используй возможности постинга, авто-планирования и создания чат-ботов
телеграм, telegram
vk, вк, вконтакте
yandex, яндекс
vc.ru
ок, одноклассники
ютуб, youtube
дзен, яндекс дзен
рутуб, rutube
discord, дискорд
slack
Тарифный план
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СТАРТ
Мощные AI инструменты для создания идеального контента быстро и легко
от 690р./мес
  • 500 000 слов
  • 350+ AI шаблонов
  • Рецепты сообщества
  • Wiz Чат
  • AI Генератор
  • Перевод на 29 языков
  • Поддержка пользователей
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ПРЕМИУМ
Продвинутые AI инструменты для создания полномасштабных кампаний
от 2300р./мес
  • 2 000 000 слов
  • Все функции из тарифа «Старт»‎
  • AI Автопилот
  • Wiz Арт
  • Супер режим документов
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БИЗНЕС
Индивидуальный тариф для компаний и корпораций
По запросу
  • Все функции режима «Премиум»‎
  • Безлимит на все инструменты
  • Эксклюзивный подход к каждому клиенту
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Часто задаваемые вопросы
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  • Татьяна
    Контент-маркетолог
    Я веду блог компании уже более 2 лет и только недавно узнала о AI Wiz. Супер находка для тех, кому приходится много переводить и регулярно выпускать новые материалы для сайта. Есть опции для изменения TOV и большое количество попыток, если нужно скреативить какой-нибудь слоган или заголовок. Благодарю разработчиков за то, что помогают экономить время и создавать контент, который заходит!
  • Виталий
    Технический директор компании Аrockets.ru
    Ну я просто в восторге! Платформа мега огонь. Функционал полностью соответствует моим ожиданиям. AI Wiz постоянно помогает мне в работе. Одной из самых полезных функций AI Wiz для меня оказалась способность генерировать крутые тексты. Я довольно часто в своей работе сталкиваюсь с необходимостью создания запросов разъяснений на жалобы в ФАС. С AI Wiz этот процесс стал в 100 раз проще.
    Это круто, что вы есть на рынке.
  • Анастасия Миронова
    Главный редактор
    Меня зовут Анастасия, работаю редактором нескольких онлайн СМИ, AI Wiz — моя палочка-выручалочка. Иногда, придумать яркий и информативный заголовок, параграф, или даже целую статью довольно сложно, но с шаблонами сайта такой проблемы нет.

    Особенно радует общение с чатом! Порой удачно выводит из творческого кризиса и накидывает классные идеи)))
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